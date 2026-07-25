배우 김정현이 일본 팬미팅을 성황리에 마무리하며 현지 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다./사진제공=매니지먼트 시선

배우 김정현이 일본 팬미팅을 성황리에 마무리하며 현지 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다./사진제공=매니지먼트 시선

배우 김정현이 일본 팬미팅을 성황리에 마무리하며 현지 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다.김정현은 지난 18일 일본 도쿄에서 2026 팬미팅 'The List of Ours'를 열고 현지 팬들을 만났다.'The List of Ours(우리들의 리스트)'는 팬들과 함께한 소중한 순간을 오래도록 간직하자는 의미를 담은 타이틀이다. 공연 구성은 물론 팬들을 위한 서프라이즈 선물까지 김정현의 아이디어가 반영돼 의미를 더했다.이날 김정현은 객석을 가로질러 무대에 등장하며 팬들의 환호 속에 공연의 막을 올렸다. 이어 근황 토크와 팬들이 직접 참여한 '김정현의 앙케이트 조사' 등 다양한 코너를 통해 현지 팬들과 소통했다. 그는 '철인왕후', '사랑의 불시착' 등 대표작의 명장면을 팬들과 즉석에서 재연하며 현장의 분위기를 달궜다.팬들을 위한 특별한 이벤트도 이어졌다. 김정현은 직접 제작한 가죽 지갑과 포토 거울을 선물했고, '소원을 들어줘' 코너에서는 객석으로 내려가 팬들의 소원을 들어주며 특별한 추억을 선사했다.또 한국과 일본에서 사랑받은 '처음부터 지금까지', 'I LOVE YOU', 'MELODY'를 라이브로 들려주며 공연의 열기를 이어갔다. 공연 내내 일본어로 팬들과 대화를 나눈 그는 한 명 한 명 눈을 맞추며 마지막까지 감사의 마음을 전했다.팬미팅을 마친 김정현은 "소중한 시간을 내 함께해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 오늘 여러분과 함께할 수 있어 정말 행복했습니다. 오늘 이 시간이 여러분에게도 좋은 추억으로 남았으면 좋겠습니다. 앞으로도 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 더욱 열심히 하겠습니다"라고 소감을 밝혔다.일본 팬미팅을 성공적으로 마친 김정현은 현재 첫 뮤지컬 '그날들' 무대에 오르고 있다. 연기 활동에 이어 뮤지컬까지 활동 영역을 넓힌 그는 새로운 도전을 이어가고 있다.김정현을 비롯해 엄기준, 류수영, 최진혁, 윤시윤, 산들, 박규원, 유선호 등이 출연하는 뮤지컬 '그날들'은 8월 23일까지 디큐브 링크아트센터에서 공연된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr