'구해줘! 홈즈'가 서울 중심에 위치한 2억 원대 아파트를 찾아 나선다./사진제공=MBC

'구해줘! 홈즈'가 서울 중심에 위치한 2억 원대 아파트를 찾아 나선다./사진제공=MBC

'구해줘! 홈즈'가 서울 중심에 위치한 2억 원대 아파트를 찾아 나선다.23일 방송되는 MBC 예능 '구해줘! 홈즈'에서는 배우 임형준과 정이랑, 코미디언 김숙이 서울 도심의 2억 원대 아파트를 둘러본다. 앞서 '서울 3억 원대 아파트 찾기'에 나섰던 데 이어, 이번에는 매매가 2억 원대 매물을 집중적으로 살펴본다.세 사람은 먼저 서울 중구 남창동에 자리한 1970년 준공 아파트를 방문한다. 명동과 가깝고 서울역까지 약 10분이면 이동할 수 있는 입지가 특징이다.세월의 흔적이 묻어나는 외관과 달리 내부는 감각적으로 리모델링돼 있어 출연진의 시선을 사로잡는다. 현재 세종에서 직장 생활하는 집주인은 서울에 일정이 있을 때 머무는 세컨드 하우스로 이 집을 활용하고 있다고 설명한다.가평에서 출퇴근 중인 임형준은 "서울에 세컨드 하우스가 있으면 정말 좋을 것 같다"며 부러움을 나타낸다. "가평 대신 저 집으로 퇴근하면 어떨 것 같냐"는 질문에는 감격스러운 반응을 보이지만, 양세찬이 "근데 그 집에서 부인이 기다리고 있다면?"이라고 묻자 재치 있게 받아쳐 웃음을 안긴다.정이랑은 서울에 자가는 없지만, 아이들이 좋아하는 해루질을 위해 안면도에 세컨드 하우스를 마련했다고 밝힌다.종로구 통인시장 인근에 있는 또 다른 2억 원대 아파트가 소개된다. 리모델링을 거쳐 깔끔한 분위기를 갖춘 해당 매물은 시장과 가까운 입지가 장점이다. 이를 본 주우재는 "거의 주상복합이다"라고 평한다.프리랜서인 집주인은 미팅이 잦은 생활 패턴을 고려해 입지와 금액을 우선순위에 두고 집을 선택했다고 전한다. 도심 접근성과 실용성을 동시에 확보한 주거 공간이라는 점에서 눈길을 끈다.서울 중심 2억 원대 아파트를 둘러보는 '구해줘! 홈즈'는 23일 밤 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr