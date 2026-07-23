이미지 크게보기 사진 = MBC ‘라디오스타’

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‘라디오스타’ 전 축구선수 김영광이 홍명보 전 감독을 향한 작심 발언에 대한 이유를 밝혔다.김영광은 22일 방송된 MBC ‘라디오스타’에 출연해 과거 대표팀 관련 발언에 대한 이야기를 꺼냈다.그는 지난달 25일 유튜브 라이브 방송에서 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 한국과 남아프리카공화국전을 지켜보던 중 “홍명보 나가”라고 말해 화제를 모았다.이날 방송에서 김영광은 해당 발언에 대해 “축구인이 아니라 축구를 팬의 시각으로 바라보고 말했던 것”이라고 설명했다.이어 “축구인들은 나서고 싶어도 다음 계획이 있어서 그럴 수 없었다”며 “나는 축구계에 있지 않을 거라서”고 밝혔다.김영광은 또 “승우가 되어야 한다고 항상 얘기했다”며 이승우의 대표팀 탈락에 대한 자신의 생각도 전했다.그는 “한국 선수들이 가지고 있지 않은 무언가가 있다. 차이를 만들 수 있는 선수”라며 이승우를 향한 아쉬움을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr