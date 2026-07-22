이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 흉부외과 명의 김웅한 교수가 자신의 아들 심장 수술 당시를 떠올렸다.22일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유퀴즈’)에는 소아 심장 수술계의 전설이자 세계적인 흉부외과 의사 김웅한 교수가 출연했다.35년간 8천여 명의 심장병 환아를 치료하며 약 8000건의 심장 수술을 집도한 의사지만, 정작 자신의 아들 앞에서는 쉽게 마음을 다잡기 어려웠던 순간을 고백했다.김웅한 교수는 아들의 심장 이상을 발견했던 당시를 떠올리며 “아이랑 같이 잠을 자는데 심장이 펄떡펄떡 뛰더라”라고 말했다. 이어 “청음을 해 보니 잡음이 들리더라”고 설명했다.김웅한 교수는 “아내가 소아과 의사인데 애가 가슴이 나온 게 괜찮냐고 할 때 괜찮다고 했었다”며 “정말 가족 볼 낯이 없었다”고 당시 심정을 밝혔다.아들의 심장병을 알게 된 것은 아이가 2살 때였다. 검사 결과 이미 수술 시기를 놓친 상태였고, 심장 한쪽이 비대해진 상황이었다.그는 “검사를 해 보니 수술할 시기를 놓쳤다. 좌측이 중요한데 한쪽이 비대해졌더라”고 말했다.결국 직접 아들의 수술을 맡게 된 김웅한 교수는 당시의 두려움도 털어놨다.그는 “아내가 나더러 수술을 하라고 하더라. 내가 심장 수술을 가장 잘하는 것 같다고 했다”며 “그리고 결과가 나쁘면 같이 죽자고 하더라”고 말했다.김웅한 교수는 “잘못된다면 그 죄책감은 평생 못 견딜 거라고 생각했다”라며 “(동료 의사들) 누구도 부담스러워서 (수술실에) 들어오기 싫어했다. 가장 친한 후배에 어시스턴트를 맡기고 결국 집도하게 됐다. 신을 믿으니까 열심히 기도했다. 살려달라고”고 당시의 심정을 밝혔다.그는 “칼을 가슴에 대는 수술을 수없이 했는데 정말 내 아이라서 그게 너무 힘들더라”며 “이 아이가 살면 심장병이 있는 아이들을 위해 평생 살겠다라고 생각했다”라고 말해 먹먹함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr