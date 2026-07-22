이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'

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가수 서인영이 외모 관리에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.22일 '개과천선 서인영' 채널에는 '아빠 몰래 지방흡입 했다가 앓아누운 서인영 충격 근황'이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 워터밤 무대를 준비 중인 서인영은 얼굴과 팔에 푸른 멍이 가득했고, 이어 매끈해진 팔을 직접 내보이며 "전신마취 후 수술을 받았는데 생각보다 지방을 많이 뺐다고 하더라"고 말한 그는 "코 다섯 번 수술할 때와 비교하면 이 정도는 껌"이라고 덧붙였다.이어 서인영은 외모를 다른 사람과 자주 비교한다는 고민 사연을 접한 뒤 깊이 공감했다. 사연자는 "예쁜 사람을 보거나 SNS를 볼 때마다 '나는 왜 저렇게 생기지 못했을까?', '여기가 이랬으면 좋았을 텐데'라는 생각이 계속 든다"고 털어놨고, 서인영은 "나도 그렇다"고 고개를 끄덕였다.이어 그는 "나도 인스타그램을 보다 보면 '뒤트임 좀 할까?'라는 생각이 든다. 안 해본 곳이 없잖아"라며 외모 고민을 숨김없이 털어놨다. 이를 들은 제작진은 "이미 온몸이 시술과 수술 흔적으로 가득하지 않냐"고 농담을 건넸고, 서인영은 웃으며 대화를 이어갔다.서인영은 최근 이어지고 있는 외모 관리도 워터밤 무대를 위한 선택이라고 밝혔다. 그는 "지금 예뻐지려는 건 워터밤 때문이다"라며 "직업상 사람들에게 보이 것도 중요하다고 생각한다. 눈과 귀가 즐거워야 한다"고 자신의 생각을 전했다.그러면서도 과거 체형에 대한 생각은 달랐다고 했다. 살이 쪘던 시절 사진을 공개한 그는 "그때도 나는 좋았다"며 "내가 연예인 생활을 안 했으면 살 안 뺐어"라고 솔직하게 말했다.끝으로 SNS 속 외모 비교에 대해서도 현실적인 조언을 남겼다. 서인영은 "나보다 예쁜 사람들만 보지 마라. 눈을 너무 높게 잡으면 안 된다"며 "나보다 덜 예쁜 친구를 보면 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr