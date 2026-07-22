이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'

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가수 서인영이 워터밤 무대를 앞두고 지방흡입 수술을 했다고 밝혔다.22일 '개과천선 서인영' 채널에는 '아빠 몰래 지방흡입 했다가 앓아누운 서인영 충격 근황'이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 모습을 드러낸 서인영은 얼굴과 팔에 가득 남은 푸른 멍을 보여주며 최근 시술을 받았다고 밝혔다.그는 "지금 예뻐지려고 완전 노력하고 있다. 피부가 좋아지는 부스터 주사를 맞았다"고 말한 데 이어, 푸른 멍이 남은 팔을 가리키며 "지방흡입을 했다. 심하게 다이어트를 하는데도 팔뚝 살이 안 빠지더라. 지금은 멍이 빠지는 중이라 워터밤 때는 확실히 예뻐질 것"이라고 설명했다.다음 달 열리는 '워터밤 속초 2026' 무대를 준비 중인 그는 제작진이 "워터밤 때문에 이렇게까지 하냐"고 묻자 망설임 없이 "당연하다. 내 인생을 걸었다. 완전 내돈내산이다. 출연료 다 썼다"고 답하며 남다른 각오를 드러냈다.한층 슬림하게 달라진 팔 라인을 직접 보여준 서인영은 수술 과정도 숨기지 않았다. "전신마취를 하고 수술받았다. 생각보다 지방을 많이 뺐다고 하더라"며 "코 다섯 번 할 때에 비하면 이 정도는 껌"이라고 웃어 보였다.비, 비비, 다영 등 화려한 워터밤 출연진을 언급한 그는 "라인업이 장난 아니다. 핫한 몸짱만 나온다. 지방을 더 빼고 싶다. 얼굴에 윤기라도 나고 팔뚝살이라도 빼야 한다"며 무대 준비에 공을 들인 이유를 전했다.이어 제작진이 "어디서 맞고 온 것 아니냐"고 농담을 건네자 서인영은 "아니다. 내가 맞았으면 상대는 피멍이라고 보면 된다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.또 그는 "워터밤 기사가 많이 나면서 부담도 커졌다"며 "아빠 말을 듣고 손톱도 뗐다. 수술하려면 네일을 할 수 없었다. 아직 아빠는 지방흡입한 걸 모르는데 이제 큰일 났다"고 털어놨다.여기에 최근 경제 상황도 솔직하게 공개했다. 서인영은 "아빠한테 통장도 빼앗겼다. 예전에 카드 대출을 받은 걸 갚다가 잔고가 비었고 그걸 아빠가 알게 됐다"며 "나는 돈 관리를 잘 못하는 것 같다"고 고백했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr