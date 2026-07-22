함은정 / 사진 = 함은정 유튜브 채널

그룹 티아라 출신 함은정이 결혼에 대해 현실 조언을 건넸다.22일 유튜브 채널 '함은정'에는 '우리들의 추억 여행 (feat. 양지원, 전효성)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 함은정은 과거 프로젝트 그룹 오소녀로 인연을 맺은 양지원과 그룹 시크릿 멤버 전효성을 만나 담소를 나눴다.공개된 영상에서 함은정은 미혼인 전효성에게 조심스럽게 "효성이도 결혼해야지?"라며 말문을 열었다. 이에 전효성은 "나 할 수 있을까. 혼자 사는 게 너무 편하다"라며 "엄마랑도 살았지만 엄마랑도 못 살겠다"고 덧붙여 현장을 초토화시켰다.오랜 숙소 생활 이후 10년 만에 자취를 시작했다는 전효성은 1인 가구 생활에 만족감을 표했다. 이에 양지원은 "편하려면 혼자 살고 행복하려면 같이 살라는 말이 있다"고 조언했다. 함은정 역시 "약간은 신경 쓰이는데 그래도 (같이) 있으면 행복한 사람이 있을 것"이라며 "처음 숙소 생활할 때도 '친하지도 않은 사람이랑 어떻게 살아' 싶지만 막상 같이 살면 괜찮지 않나"라고 덧붙였다.한편 함은정은 지난해 8세 연상의 영화감독 김병우와 결혼했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr