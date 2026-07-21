펜타곤/ 사진=펜타곤 SNS

그룹 펜타곤(PENTAGON)이 데뷔 10주년을 맞아 7인 체제로 돌아온다.펜타곤 측은 21일 "데뷔 10주년을 기념해 3년 만에 신곡을 발표하고 투어를 진행할 예정"이라며 데뷔 10주년 프로젝트를 예고했다. 이어 "이번 프로젝트는 진호, 후이, 홍석, 신원, 여원, 키노, 우석 등 7인 체제로 진행된다"고 밝혔다.이로써 펜타곤은 2023년 디지털 싱글 '약속' 이후 약 3년 만에 신보를 낸다. 그동안 개인 활동에 집중해 온 멤버들이 10주년을 맞아 오랜만에 한자리에 모인다.2016년 10월 10일 데뷔한 펜타곤은 '빛나리', '봄눈', '데이지' 등을 발표했다. 이들은 지난 2월 열린 '33주년 한터뮤직어워즈 2025'에서 약 2년 3개월 만에 함께 무대에 올랐다. 멤버들은 오랜만의 무대에도 변함없는 호흡을 보여줬다. 데뷔 10주년을 맞은 이들이 이번 프로젝트를 통해 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr