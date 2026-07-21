양세종이 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’에 출연하고 있다.

양세종이 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’에 출연하고 있다.

양세종이 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’에 출연하고 있다.

양세종이 극의 몰입도를 높였다.양세종은 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’에서 혐관 로맨스부터 일잘러 검사, 코믹한 반전까지 넘나드며 자신만의 색으로 완성했다.양세종은 극 중 정의감 넘치는 서울지검 에이스 검사 마강욱으로 분해 날 선 눈빛과 단단한 말투만으로도 강직한 성정을 설득력 있게 표현했다. 빈틈없는 수사력은 물론, 편의점에서 우연히 마주친 낯선 남자에게서도 범죄의 단서를 포착했다.반면, 사건 현장마다 천여리(박은빈 분)와는 사사건건 부딪히며 혐관 로맨스의 서막을 열었다. 시신이 유기된 현장에서 서로를 범인으로 오해해 육탄전을 벌이고, 같은 스위트룸 침대에서 함께 눈을 뜨는 등 예측불가한 상황을 이어갔다.한편, tvN ‘오싹한 연애’는 매주 토, 일요일 오후 9시 10분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr