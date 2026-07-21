양세종이 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’에 출연하고 있다.
양세종이 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’에 출연하고 있다.
양세종이 극의 몰입도를 높였다.

양세종은 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’에서 혐관 로맨스부터 일잘러 검사, 코믹한 반전까지 넘나드며 자신만의 색으로 완성했다.

양세종은 극 중 정의감 넘치는 서울지검 에이스 검사 마강욱으로 분해 날 선 눈빛과 단단한 말투만으로도 강직한 성정을 설득력 있게 표현했다. 빈틈없는 수사력은 물론, 편의점에서 우연히 마주친 낯선 남자에게서도 범죄의 단서를 포착했다.
양세종이 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’에 출연하고 있다.
양세종이 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’에 출연하고 있다.
양세종이 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’에 출연하고 있다.
양세종이 tvN 새 토일드라마 ‘오싹한 연애’에 출연하고 있다.
반면, 사건 현장마다 천여리(박은빈 분)와는 사사건건 부딪히며 혐관 로맨스의 서막을 열었다. 시신이 유기된 현장에서 서로를 범인으로 오해해 육탄전을 벌이고, 같은 스위트룸 침대에서 함께 눈을 뜨는 등 예측불가한 상황을 이어갔다.

한편, tvN ‘오싹한 연애’는 매주 토, 일요일 오후 9시 10분 방송된다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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