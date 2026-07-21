김민재가 케네스컴퍼니와 전속계약을 맺었다. / 사진=텐아시아DB

배우 김민재가 케네스컴퍼니와 전속계약을 체결했다.21일 케네스컴퍼니 측은 "독보적인 연기력과 강렬한 존재감으로 대중을 사로잡은 배우 김민재와 전속계약을 체결했다. 다양한 작품에서 한계 없는 캐릭터 소화력을 보여준 김민재가 앞으로도 활약을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.김민재는 다양한 작품에서 활약해 온 베테랑 배우다. '국제시장', '베테랑', '범죄도시3', '범죄도시4'까지 네 편의 천만 영화에 출연했으며, '범죄도시' 시리즈에서는 마석도(마동석 분)의 오른팔인 광수대 형사 김만재 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다.안방극장에서도 꾸준히 활약했다. SBS '열혈사제'에서는 최종 빌런 이중권 역을 맡아 긴장감을 높였고, 디즈니+ '카지노'와 '형사록' 시리즈, MBC '수사반장 1958' 등에서는 형사와 사업가 등 다양한 인물을 소화하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여줬다.한편 김민재가 전속계약을 체결한 케네스컴퍼니 소속 아티스트로는 배우 김정화, 류기산, 이세온, 신용범 등이 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr