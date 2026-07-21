곽동연이 포토타임을 가지고있다./텐아시아 DB

배우 곽동연이 국방의 의무를 이행한다.곽동연은 내달 25일 입대를 앞두고 있다. 곽동연은 1997년생으로 올해 30세다. 최근 입대 통보를 받고 현역으로 복무하게 됐다. 전역 예정 시기는 2028년 2월이다.곽동연의 입대로 박보검, 이상이와 함께 출연했던 tvN 예능 '보검 매직컬' 시즌2는 배우 고경표가 새 멤버로 합류했다.한편, 곽동연은 지난 17일 공개된 넷플릭스 시리즈 '동궁'에 세자 역으로 특별 출연했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr