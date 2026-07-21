MBC '오은영 리포트-다시, 사랑'에서는 위암 말기 판정을 받은 아내와 끝까지 곁을 지키는 남편, '배그 부부'의 사연이 공개됐다. / 사진 제공 = MBC '오은영 리포트 – 결혼 지옥'

아내와 사별한 '배그 부부' 남편이 응원에 감사함을 표현했다.지난 20일 MBC '오은영 리포트-다시 사랑'에 출연한 '배그 부부' 남편 정환 씨는 이날 자신의 계정을 통해 장문의 감사 인사를 적었다. 앞서 '배그 부부' 편 방송에서는 위암으로 투병하던 아내를 떠나보낸 뒤 두 아이를 홀로 돌보는 남편의 근황이 전파를 탔다. 방송 말미에서는 고통 없는 곳으로 여행을 떠난 아내의 근황이 전해져 시청자들의 애도 물결이 이어졌다. 특히, 이들은 생활고로 무빈소 장례를 치른 바 있다.방송 이후 시청자들의 애도 및 응원 물결이 이어졌고 정환 씨는 감사한 마음을 담아 글을 적었다. 그는 "과분한 관심과 위로, 응원해주심에 진심을 담아 고개 숙여 감사드린다"며 "저희 가족도 함께 끝까지 시청 잘 했다"고 했다.안녕하세요. 도시아빠 정환입니다.오늘 갑작스럽게 MBC 오은영 리포트로 방영된 이후 이야기를 시청해주신 분들이 이렇게 많으실 줄은 몰랐네요...너무 많은 연락을 받게 되어 놀라기도 했고, 실은 당황스럽네요.혹여나 귀한 시간을 뺏게 되는 것 같아 따로 언급도 안했고,주변 사람들에게도 얘기를 안했는데도.. 참, 죄송하고 그저 감사합니다..한분 한분 연락을 답장 드리기에는 생전 처음 겪어보는 숫자여서해당 게시물을 통하여 감사 인사를 대체하는점 양해부탁드립니다.과분한 관심과 위로, 응원해주심에 진심을 담아 고개숙여 감사드립니다.저희 가족도 함께 끝까지 시청 잘 하였습니다.시청해주시고, 연락주신 분들과우연히라도 이 글을 읽어주신 모든 분들에게늘 행복과 평안함이 충만한 하루가 지속되시길 간절히 기원합니다.어쩌면 우리 모두 끝이 아닌 시작일 수도 있으니까요.오늘 하루도 정말 고생 많으셨습니다!류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr