32기 영철과 영자가 냉랭한 분위기를 이어간다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

32기 영철과 영자가 냉랭한 분위기를 이어간다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO'에서 32기 영철과 영자가 11분간 침묵을 이어가는 초유의 사태가 벌어진다.오는 22일 방송되는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 영철과 영자의 11분 침묵 데이트와 사상 첫 '슈퍼 데이트권' 팀 대항전이 공개된다.이날 영철과 영자는 데이트 전부터 냉랭한 분위기를 형성한다. 영철이 "우리는 얘기를 안 할 거예요?"라고 묻자 영자는 "(데이트) 가서 하면 되잖아요"라며 대화를 끊는다.이후 두 사람은 식당으로 이동하는 차 안에서도 11분간 침묵을 이어간다. 이를 지켜보던 데프콘은 "차 안에서 한마디도 하지 않고 식당까지 간 커플은 역대 처음이다. 진짜 냉전"이라며 놀라워한다.식당에 도착한 뒤에도 냉랭한 분위기는 이어진다. 결국 두 사람은 서로를 향한 서운함을 털어놓으며 1시간 40분 넘게 언쟁을 벌인다. 영자는 자신의 말을 끊는 영철에게 "제발 내 말 좀 듣고 말해!"라고 말하고, 영철도 "그런 반응 좀 하지 마"라고 맞선다. 좀처럼 좁혀지지 않는 두 사람의 갈등이 어떤 결말을 맞을지 관심이 쏠린다.'나는 SOLO'는 22일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr