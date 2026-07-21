/ 사진=신민아 SNS

/ 사진=신민아 SNS

배우 신민아가 화보 촬영 현장을 공개했다.신민아는 지난 20일 자신의 SNS에 화보 촬영 비하인드 사진과 영상을 게재했다. 공개된 사진 속 신민아는 하늘색 코트와 노란색 스타킹, 가죽 재킷과 두건 등 다양한 스타일링을 소화했다. 모델 출신답게 과감한 컬러 조합도 자연스럽게 소화하며 특유의 분위기를 드러냈다. 클로즈업 촬영에서는 카메라를 향해 미소를 짓는 등 자연스러운 모습도 담겼다.특히 일부 팬들은 드라마 '내 여자친구는 구미호' 시절을 떠올리게 하는 변함없는 비주얼이라며 "구미호가 돌아왔다", "여신이 또 강림했다", "결혼하고 더 예뻐진다" 등의 반응을 보였다.게시물에는 배우 송혜교를 비롯해 한효주, 천우희도 '좋아요'를 누르며 응원을 보냈다.한편 신민아는 2015년부터 공개 열애를 이어온 배우 김우빈과 지난해 말 결혼했다. 최근 영화 '눈동자'에서 1인 2역 연기를 선보였으며, 차기작인 디즈니+ 시리즈 '재혼황후' 공개를 앞두고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr