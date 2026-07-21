배우 지예은이 안무가 바타를 향해 애정 표현을 했다. / 사진=텐아시아 DB

조선 최장수 왕으로 알려진 영조의 밥상이 공개된다. / 사진제공=TV CHOSUN '왕은 무얼 자셨는가'

배우 지예은이 공개 열애 중인 안무가 바타를 향해 애정을 표현한다.오는 22일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '왕은 무얼 자셨는가'에서는 조선 최장수 왕으로 알려진 영조의 '무병장수 밥상'이 공개된다.이날 역사 강사 최태성은 "당시 평균 수명이 40대 중반이었지만 영조는 83세까지 장수했다. 지금으로 치면 100세를 넘긴 셈"이라며 영조의 장수 비결이 담긴 밥상을 소개한다. 이어 그는 영조가 먹는 것 하나까지도 왕좌를 지키기 위한 방패로 삼았고, 붕당의 대립을 끝내기 위해 탕평책을 펼쳤다고 설명한다. 이에 지예은은 "'탕평채' 많이 들어봤다. 음식 아니냐"고 묻고, 최태성은 "탕평책에서 이름을 따 만든 음식이 탕평채"라고 답한다.영조의 무병장수 밥상에는 탕평채를 비롯해 실제 영조의 식단을 재현한 궁중 음식들이 오른다. 다양한 채소를 각각 손질하고 양념한 뒤 청포묵과 버무려 만드는 탕평채에 '강경 육식파' 신기루는 "내가 싫어하는 채소를 다 모아놨는데도 맛있다"며 감탄하고 지예은 역시 "리필"을 외치며 만족감을 내비친다.특히 탕평채가 손이 많이 가는 음식이라는 설명이 이어지자 지예은은 "만들기 힘드냐"고 관심을 보인다. 이를 들은 양상국이 "남자친구 해주려고?"라고 묻자 지예은은 "어떻게 알았지?"라고 수줍게 답한다. 이에 신기루는 "맛있는 음식을 보면 자꾸 생각나는 사람이 있는지 레시피를 물어보더라"며 거들었고 지예은은 "나 같은 여자가 어디 있냐"고 너스레를 떤다.'왕은 무얼 자셨는가'는 매주 수요일 오후 10시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr