'홈즈' 출연진이 서울 중심의 2억 원대 아파트를 찾아 임장에 나선다./사진제공=MBC

'홈즈' 출연진이 서울 중심의 2억 원대 아파트를 찾아 임장에 나선다./사진제공=MBC

'홈즈' 출연진이 서울 중심의 2억 원대 아파트를 찾아 임장에 나선다./사진제공=MBC

서울 아파트 평균 매매가가 15억 원을 넘어선 가운데 '홈즈' 출연진이 서울 중심의 2억 원대 아파트를 찾아 임장에 나선다.23일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 서울 중심에 위치한 2억 원대 아파트를 소개한다. 지난 '서울 3억 원대 아파트 찾기'에 이어 진행되는 이번 임장에는 서울 토박이 배우 임형준과 정이랑, 오랜 서울살이 중인 김숙이 함께한다.임장에 앞서 정이랑은 JTBC 드라마 '아파트' 출연 근황을 전하며 코미디와 정극 연기의 차이를 이야기한다. 이어 임형준은 자신이 연출에 참여 중인 모큐멘터리 예능 콘텐츠 '연기의 성'을 언급하는 한편, 코미디언들의 정극 연기에 대한 생각을 전하며 특유의 입담을 이어간다.세 사람이 가장 먼저 찾은 곳은 동국대학교 인근인 서울 중구 장충동의 2억 원대 아파트다. 장충동을 대표하는 빵집과 족발 골목 이야기가 오가는 가운데, 이곳에서 8년간 거주했던 김대호도 직접 동네 이야기를 보탠다. 장충동과 맞닿은 명동에 위치한 서울예술대학교 연극과 출신인 임형준은 학창 시절 에피소드와 대학별 연극영화과의 특징도 소개한다.세 사람은 1981년 준공된 장충동 아파트를 둘러본다. 남산이 한눈에 내려다보이는 전망과 오랜 세월의 흔적을 간직한 공간들이 시선을 끈다. 과거 공용 화장실로 사용됐던 공간이 현재는 입주민 개인 창고로 활용되고 있는 모습도 공개된다.준공 45년이 지난 아파트임에도 깔끔하게 관리된 내부와 예상보다 저렴한 월 공용 관리비가 공개되자 출연진은 놀라움을 감추지 못한다. 정이랑은 공인중개사에 빙의한 듯 임장 시 확인해야 할 체크 포인트를 짚으며 재미를 더한다.'구해줘! 홈즈'는 23일 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr