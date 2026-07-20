사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

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'남겨서 뭐하게' 유이가 마지막 연애가 5년 전이라고 밝히며 결혼과 연애를 향한 솔직한 바람을 털어놨다.20일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 애프터스쿨 출신 배우 유이가 출연해 연애관부터 과거 '낮져밤이' 발언 비하인드까지 거침없이 공개했다.이날 이영자는 애프터스쿨 활동 당시를 떠올리며 "그때는 유이 신드롬이었다. 인기가 정말 어마어마했다. 지금쯤이면 결혼했을 줄 알았다"고 운을 뗐다. 이어 "아버지가 김성갑 야구코치라서 야구선수와 인연이 생길 줄 알았다"고 말하자, 유이는 뜻밖의 비하인드를 공개했다.유이는 "원래 그런 게 맞는 거 아니냐"며 웃더니 "사실 너무 부끄러웠던 게 아무도 그런 얘기를 안 했는데 아빠가 먼저 차단했다"고 밝혔다. 이어 "소개팅 얘기가 나오기도 전에 아빠가 '내 딸은 안 된다'고 하셨다. 그랬더니 선수분들이 '저희도 원하지 않는다'고 하셔서 기사까지 났다"고 회상했다.그러면서 "전 아무것도 안 했는데 '0고백 1차임'이 된 것 같았다. 너무 억울했다"고 말해 모두를 폭소하게 했다.이영자는 과거 유이가 한 예능 프로그램에서 자신의 연애 스타일을 '낮져밤이'라고 표현했던 일도 꺼냈다. 예상치 못한 과거 언급에 유이는 얼굴을 붉히며 "저 그 방송 나가고 엄마한테 엄청 혼났다. 엄마가 '너 그게 무슨 뜻인지는 알고 썼냐'고 하셨다"고 털어놔 웃음을 선사했다.현재 이상형에 대해서는 외적인 조건보다 대화를 중요하게 생각한다고 밝힌 유이는 "말이 잘 통하는 사람이 좋다. 대화를 하다 보면 시간이 훌쩍 지나 있는 사람을 만나보고 싶다"고 말했다.연애할 때는 의외로 직진하는 스타일이라고도 고백했다. 그는 "이제는 마음에 드는 사람이 자주 나타나는 게 아니지 않냐. 그래서 놓치기 싫어서 제가 먼저 돌직구로 이야기하는 편"이라면서도 "그렇게 하면 상대가 부담스러워하더라"고 토로했다.이영자가 "그렇게 몇 번 차인 거냐"고 묻자 유이는 "그래도 두 번은 차였다"고 담담하게 답해 놀라게 했다. 이영자는 "나는 4번 차였다"고 고백하며 공감했다.무엇보다 가장 눈길을 끈 건 현재 연애 상태였다. 유이는 "지금 남자친구는 없다"며 "헤어진 지도 오래됐다. 연애를 안 한 지 벌써 5년이 됐다"고 고백했다. 이어 "예전에는 스캔들이 날까 봐 무서워서 숨어서 만났던 것 같다. 결혼까지 생각하기에는 부담스럽고, 이제는 산책도 하고 손도 잡고 다니면서 연애다운 연애를 해보고 싶다"고 바람을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr