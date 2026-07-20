방송인 김숙이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

사진=유튜브 '김숙티비'

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개그우먼 김숙이 제주 집 태풍 대비에 나섰다가 뒤늦게 세금 고지서를 확인하고 깜짝 놀랐다.20일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '김숙 본격 제주 로망 실현? 마당 꾸미고 청게 잡으러 ...더보기'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김숙은 제주에서 생활 중인 친언니와 함께 '쑥하우스' 마당을 꾸미며 본격적인 제주 라이프를 즐겼다. 언니는 수국과 로즈마리, 스피아민트 등 다양한 식물을 직접 준비해왔고, 김숙은 "언니 집 수국이 너무 예쁘다. 로즈마리 향기도 엄청난다"며 설레는 마음을 감추지 못했다.물 호스를 연결하는 것부터 난관에 부딪힌 김숙은 "언니, 물이 샌다", "언니, 이거 사용할 줄 알아?"라며 연신 언니를 찾았다. 언니는 능숙하게 호스를 연결했고, 김숙은 "우리 언니 천재다"라며 감탄을 쏟아냈다.제작진이 "언니와 몇 살 차이냐"고 묻자 김숙은 "다섯 살 차이"라며 "'비보티비'에서 '언니 사랑해'라고 했다가 '미쳤나'라는 답을 했던 바로 그 언니다"라고 소개했다.곧바로 김숙은 "언니 사랑해"라고 외쳤고, 이어 "어렸을 때 나 때렸지만 사랑해"라고 덧붙였다. 예상치 못한 폭로에 언니는 "내가? 난 안 때렸다"고 단호하게 부인했다.김숙이 "난 분명 맞은 것 같은데 누가 때린 거냐"고 억울해하자 언니는 태연하게 "너 꿈꿨다"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 김숙은 웃음을 터뜨리면서도 "내가 '우씨' 하는 것도 언니한테 배운 것"이라고 밝혔다.언니가 "좀 덜 맞았다. 더 맞았어야 했는데 귀여워서 못 그랬다"고 농담을 던지자, 김숙은 "더 맞았으면 내가 더 빨리 집을 나가 더 잘됐을 수도 있다"고 받아치며 현실 남매 못지않은 '찐자매' 케미를 완성했다.김숙은 태풍 소식에 차양과 집기들을 함께 정리하며 피해 예방에 나섰다. 이후 뒤늦게 세금 고지서를 확인한 뒤 자동이체를 설정하며 "지금 집 날아가게 생겼다"고 가슴을 쓸어 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr