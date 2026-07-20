사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

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'남겨서 뭐하게' 유이가 '꿀벅지'라는 수식어 뒤에 감춰졌던 상처를 솔직하게 털어놨다.20일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 애프터스쿨 출신 배우 유이가 출연했다.이날 유이는 등장과 함께 애프터스쿨의 '디바' 음악에 맞춰 춤을 선보이며 반가운 인사를 건넸다.MC 이영자는 과거 유이를 대표했던 '꿀벅지'를 언급했고, 박세리는 "제가 꿀벅지의 정석 아니냐. 아무리 봐도 유이 씨가 그렇게까지 꿀벅지인지는 모르겠다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.이에 유이는 "2009년쯤 '건강한 걸그룹 멤버' 같은 랭킹이 있었던 걸로 기억한다. 그때는 제가 1위가 아니었다"며 "어떤 프로그램에서 비욘세 춤을 추고 난 뒤 '꿀벅지'라는 단어를 제가 가져오게 됐다"고 회상했다.하지만 대중에게 각인된 별명은 어린 나이의 유이에게는 마냥 기쁜 수식어만은 아니었다고. 그는 "'꿀벅지'라는 단어 덕분에 저를 알릴 수 있었던 건 맞다. 감사한 일이기도 하다"면서도 "그때는 제가 20대 초반이라 너무 어렸다"고 털어놨다.이어 "제 얼굴과 허벅지에 꿀단지를 합성한 사진이 돌아다녔다. 어린 나이라 그런 것들이 상처가 됐다"고 고백해 안타까움을 자아냈다. 당시 폭발적인 관심과 함께 쏟아졌던 악성 댓글과 합성 사진들이 적지 않은 부담으로 남았던 것.시간이 흘러 뼈말라 몸매가 된 후에도 '꿀벅지'라는 수식어는 계속 따라다녔다. 유이는 "살이 빠지고 나서 가장 많이 들은 말이 '허벅지가 왜 이렇게 많이 빠졌냐'는 이야기였다"며 "그 말을 들으니까 오히려 '내가 안 건강해 보이나?'라는 생각이 들어 하체 운동을 더 열심히 하게 되더라. 지금도 꾸준히 하고 있다"고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr