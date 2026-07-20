사진 = '벙벙튜브' 유튜브 채널 캡처

사진 = '벙벙튜브' 유튜브 채널 캡처

SBS Plus·ENA 예능 프로그램 '나는 솔로'에 출연해 주목받은 1993년생 동갑내기 출연자들이 한자리에 모여 솔직 담백한 일상 토크와 반가운 근황을 나눴다.'나는솔로' 24기 영식이 운영하는 유튜브 채널 '벙벙튜브'에서는 '나는solo 31기정희&24기정숙&24기영식 닭띠클럽 다들 연애는 하고 계신가요?'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 31기 정희와 24기 정숙, 24기 영식이 함께했다. 영상의 진행을 맡은 영식은 같은 93년생 닭띠 동갑내기인 정희와 정숙을 초대해 마치 소개팅을 연상케 하는 편안하고 화기애애한 분위기를 이끌었다.방송이 끝난 지 약 두 달 정도 흘렀다고 언급한 정희는 현재 분당에서 거주 중이며 최종 커플 매칭 결과와 달리 현재는 솔로 상태를 유지하고 있다고 고백했다. 주변에서 연락이 많이 오지 않느냐는 영식의 질문에 정희는 아직 새로운 연애를 시작할 마음의 여유가 부족해 당분간 스스로를 돌보고 재충전하는 시간을 가지려 노력 중이라고 심경을 밝혔다.변함없는 이상형에 대한 대화도 이어졌다. 정희는 이목구비가 선명하고 섹시한 매력이 풍기는 늑대상을 선호한다고 말했고, 최근 눈여겨보는 배우 스타일로 허남준을 꼽으며 솔직한 면모를 보였다. 정관장 망포점을 직접 운영하는 정숙 역시 본업에 집중하며 바쁘게 지내는 활기찬 일상을 보태 웃음을 자아냈다.구력 3년 차에 접어들며 평소 회사 생활과 골프, 운동을 병행 중이라고 밝힌 정희는 영상 막바지에 취미를 공유하던 중 조만간 닭띠 친구들끼리 자존심을 건 스크린 골프 및 필드 대결을 펼치기로 약속하며 다음 만남에 대한 기대를 높였다. 독일 유학파 출신의 자동차 디자이너로 활동 중인 정희는 최근 개인 계정에 여유로운 여름 감성이 묻어나는 민소매 원피스 차림의 사진을 공유하며 대중과 소통을 이어가고 있다.특히 정희는 방송 출연 당시 겪었던 논란과 피드백에 대해서도 덤덤하게 털어놓았다. 과거 일부 출연자들과 함께 순자를 향한 뒷담화 논란에 휩싸여 눈총을 받기도 했던 정희는 종영 이후 순자에게 직접 사과를 건넸으며 개인 계정에 장문의 사과글을 게재해 진심 어린 반성의 뜻을 전했다. 시청자들의 피드백을 수용해 스타일링을 전격 수정한 일화도 눈길을 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr