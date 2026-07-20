그룹 라이즈 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈의 데뷔 3주년 기념 팬미팅 'Ch. RIIZE : ON AIR' 포스터. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈(RIIZE)가 데뷔 3주년을 맞아 팬미팅을 개최한다.라이즈는 오는 9월 12~13일 인천 인스파이어 아레나에서 데뷔 3주년 기념 팬미팅 'Ch. RIIZE : ON AIR'(채널 라이즈 : 온 에어)를 연다. 공연은 360도 개방형 무대로 진행되며, 비욘드 라이브(Beyond LIVE)와 위버스를 통해 온라인 생중계도 함께 진행된다.이번 팬미팅은 라이즈와 공식 팬클럽 브리즈(BRIIZE)를 위한 방송 채널을 콘셉트로 구성된다. 방송 프로그램을 넘나드는 형식의 다양한 코너가 마련되며, 지난 5월 데뷔 1000일을 기념해 열린 팬파티 'RIIZE OFFICE'에서 멤버들이 제안한 아이디어도 일부 반영될 예정이다.티켓은 NOL을 통해 예매할 수 있다. 팬클럽 선예매는 7월 27일 국내 브리즈 멤버십 회원, 28일 글로벌 브리즈 멤버십 회원을 대상으로 진행되며, 일반 예매는 29일 시작된다.라이즈는 지난달 발매한 미니 2집 'II'로 네 번째 밀리언셀러를 기록했다. 이 앨범은 한국과 일본 주요 음반 차트에서 1위에 오르며 성과를 거뒀다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr