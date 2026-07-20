배우 백일섭이 졸혼에 대한 솔직한 생각을 털어놨다. / 사진=텐아시아 DB

배우 백일섭이 '미운 우리 새끼'에 출연했다. / 사진=SBS '미운 우리 새끼' 영상 캡처

배우 백일섭이 졸혼을 선택하게 된 이유를 털어놓으며 현실적인 결혼 조언을 건넸다.지난 19일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 백일섭과 김승수, 임원희, 조진세가 사우나 버스에서 결혼과 인생에 대한 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.이날 백일섭은 40년간의 결혼 생활을 끝내게 된 과정을 솔직하게 털어놨다. 그는 "집에서 벗어나고 싶다는 마음만 갖고 있다가 체면 때문에 오래 참았다"며 "'결국 이혼하는구나'라는 말을 듣기 싫어 40년을 버텼다"고 밝혔다. 이어 "나 나간다"는 한마디만 남긴 채 집을 떠났고, 그것이 졸혼의 시작이었다고 회상했다.하지만 후배들에게는 오히려 결혼을 추천했다. 먼저 임원희가 "저는 한 번 갔다 왔는데 재혼을 하는 게 좋을까요, 혼자 사는 게 좋을까요?"라고 묻자 백일섭은 "혼자 살라는 법은 없지 않느냐"며 좋은 인연이 있다면 재혼하는 것이 좋다는 생각을 전했다.이어 김승수가 "저는 아직 미혼인데 결혼하는 게 좋을까요, 혼자 사는 게 좋을까요?"라고 묻자 백일섭은 "못 간다는 게 뭐 그리 자랑스러운 일이라고"라며 "갔다 오는 게 낫다"고 답해 웃음을 자아냈다.졸혼 이후 자유로운 삶을 즐기고 있다는 백일섭은 혼자 사는 삶의 현실적인 고충도 털어놨다. 그는 "집에다 침 발라두고 외박 나온 느낌이다. 어찌 됐든 마지막에는 적적하고 외롭다"고 솔직한 심경을 전했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr