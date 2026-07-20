배우 백일섭이 졸혼을 선택하게 된 이유를 털어놓으며 현실적인 결혼 조언을 건넸다.
지난 19일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 백일섭과 김승수, 임원희, 조진세가 사우나 버스에서 결혼과 인생에 대한 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.
이날 백일섭은 40년간의 결혼 생활을 끝내게 된 과정을 솔직하게 털어놨다. 그는 "집에서 벗어나고 싶다는 마음만 갖고 있다가 체면 때문에 오래 참았다"며 "'결국 이혼하는구나'라는 말을 듣기 싫어 40년을 버텼다"고 밝혔다. 이어 "나 나간다"는 한마디만 남긴 채 집을 떠났고, 그것이 졸혼의 시작이었다고 회상했다. 하지만 후배들에게는 오히려 결혼을 추천했다. 먼저 임원희가 "저는 한 번 갔다 왔는데 재혼을 하는 게 좋을까요, 혼자 사는 게 좋을까요?"라고 묻자 백일섭은 "혼자 살라는 법은 없지 않느냐"며 좋은 인연이 있다면 재혼하는 것이 좋다는 생각을 전했다.
이어 김승수가 "저는 아직 미혼인데 결혼하는 게 좋을까요, 혼자 사는 게 좋을까요?"라고 묻자 백일섭은 "못 간다는 게 뭐 그리 자랑스러운 일이라고"라며 "갔다 오는 게 낫다"고 답해 웃음을 자아냈다.
졸혼 이후 자유로운 삶을 즐기고 있다는 백일섭은 혼자 사는 삶의 현실적인 고충도 털어놨다. 그는 "집에다 침 발라두고 외박 나온 느낌이다. 어찌 됐든 마지막에는 적적하고 외롭다"고 솔직한 심경을 전했다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
지난 19일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 백일섭과 김승수, 임원희, 조진세가 사우나 버스에서 결혼과 인생에 대한 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.
이날 백일섭은 40년간의 결혼 생활을 끝내게 된 과정을 솔직하게 털어놨다. 그는 "집에서 벗어나고 싶다는 마음만 갖고 있다가 체면 때문에 오래 참았다"며 "'결국 이혼하는구나'라는 말을 듣기 싫어 40년을 버텼다"고 밝혔다. 이어 "나 나간다"는 한마디만 남긴 채 집을 떠났고, 그것이 졸혼의 시작이었다고 회상했다. 하지만 후배들에게는 오히려 결혼을 추천했다. 먼저 임원희가 "저는 한 번 갔다 왔는데 재혼을 하는 게 좋을까요, 혼자 사는 게 좋을까요?"라고 묻자 백일섭은 "혼자 살라는 법은 없지 않느냐"며 좋은 인연이 있다면 재혼하는 것이 좋다는 생각을 전했다.
이어 김승수가 "저는 아직 미혼인데 결혼하는 게 좋을까요, 혼자 사는 게 좋을까요?"라고 묻자 백일섭은 "못 간다는 게 뭐 그리 자랑스러운 일이라고"라며 "갔다 오는 게 낫다"고 답해 웃음을 자아냈다.
졸혼 이후 자유로운 삶을 즐기고 있다는 백일섭은 혼자 사는 삶의 현실적인 고충도 털어놨다. 그는 "집에다 침 발라두고 외박 나온 느낌이다. 어찌 됐든 마지막에는 적적하고 외롭다"고 솔직한 심경을 전했다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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