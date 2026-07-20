장민호, 김대호가 '무명전설' 시즌2 MC를 맡았다./사진제공=MBN

MBN ‘무명전설’ 시즌1을 이끈 장민호-김대호가 시즌2에서도 MC 호흡을 맞춘다.‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’이 올 겨울 시즌2로 돌아온다. 시즌1 MC장민호, 김대호가 이번에도 MC로 나란히 캐스팅됐다. 앞서 김대호는 '무명전설' 스핀오프 예능인 '전설의 사내'에서는 빠졌지만, '무명전설' 시즌2에서는 함께하게 돼 이목을 끈다.‘무명전설’은 무명부터 유명까지 계급장을 떼고 실력으로 맞붙은 트로트 오디션이다. ‘1대 전설’ 최종 우승자는 성리가 차지했다. 결승 2차전이 펼쳐진 최종회는 최고 시청률 10.1%를 기록했다.장민호는 오랜 무명 생활과 트로트 오디션 경험을 통해 ‘무명전설’ 참가자들의 마음을 그 누구보다 잘 이해하고 공감하는 모습으로 진정성을 빛내줬다. 다양한 예능을 통해 쌓은 안정적인 진행 실력과 트로트에 대한 해박한 지식으로 신뢰도를 높였다. 김대호도 과거 오디션 프로그램을 통해 데뷔한 경험에 베테랑 아나운서다운 매끄러운 진행 실력으로 참가자들의 자연스러운 매력을 이끌어냈다.제작진은 “무명들의 마음을 아는 두 MC의 힘이 시청자들의 마음을 움직이는 데 큰 역할을 했다. 단순히 내용을 요약, 전달하는 MC를 넘어서, 무명들의 가슴 속 이야기와, 무대 뒤 이들의 진솔한 모습까지 이끌어내는 장민호-김대호의 진정성 넘치는 모습이 시즌2에서 더 크게 빛을 발할 것으로 기대하고 있다"며 "이제는 ‘믿고 보는’ 트로트 오디션 MC로 자리매김한 ‘호호 형제’의 활약과, ‘1대 전설’ 성리의 뒤를 이을 ‘2대 전설’의 탄생을 기대해 달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr