이동욱, 박경림이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 이동욱이 친조카에게 미안함을 보였다.20일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌2 제작발표회가 진행됐다. 시즌2에서는 죽음을 위장했던 진만(이동욱 분)의 숨겨진 이야기가 나온다.극중 조카 지안이를 향한 사랑을 아낌없이 보여주는 진만. 이를 보고 MC 박경림이 "이런 삼촌이 있었으면 좋겠다"고 말하자 이동욱은 "실제로 조카가 있는데 지금 초등학교 2학년이라 이 작품을 볼 수 없다"며 "극 중 진만처럼 조카에게 잘해주지는 못한 것 같아 반성하게 된다"고 말했다.한편, '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 김혜준(지안 역)이 살아 돌아온 이동욱(진만 역)과 함께 '바빌론' 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 이야기를 담았다. 2024년 공개됐던 시즌1에 이어 2년 만에 시즌2로 돌아온다. '킬러들의 쇼핑몰' 시즌2는 오는 22일 1, 2회 공개를 시작으로 매주 수요일 총 8회의 에피소드가 공개될 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr