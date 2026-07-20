조한선이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 조한선이 '킬러들의 쇼핑몰'로 글로벌 인기를 체감했다.20일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌2 제작발표회가 진행됐다.인간 병기 베일로 분한 조한선은 "시즌1 때의 베일은 호기심과 관심 분야의 집중했었다면 베일에게 모멸감과 상처를 준 건 정진만인 것 같다. 상처가 됐다”라며 “걱정이다. (시즌2 역시) 너무 무자비해서 이번에도 욕을 많이 먹을 것 같다. 나만 욕먹으면 될 것 같다"라고 너스레를 떨었다.이어 "만나시는 분들이 무섭다고 그랬다. 그 이야기를 제일 많이 해줬다. 글로벌적으로 욕을 먹고 있다는 게 잘된 게 아닌가 싶다"라고 덧붙였다.한편, '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 김혜준(지안 역)이 살아 돌아온 이동욱(진만 역)과 함께 '바빌론' 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 이야기를 담았다. 2024년 공개됐던 시즌1에 이어 2년 만에 시즌2로 돌아온다. '킬러들의 쇼핑몰' 시즌2는 오는 22일 1, 2회 공개를 시작으로 매주 수요일 총 8회의 에피소드가 공개될 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr