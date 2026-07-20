방탄소년단 멤버 슈가가 월드컵 결승전을 지켜보고 있다. / 사진=슈가 SNS

그룹 방탄소년단 멤버 슈가(본명 민윤기)가 동안 외모를 과시했다.슈가는 20일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 슈가가 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전 하프타임 공연을 마친 후 객석에서 스페인과 아르헨티나의 경기를 직관하고 있는 모습.특히 테 없는 안경을 착용한 그는 올해 만 33세라는 나이가 믿기지 않을 정도로 동안 외모를 보여 눈길을 끌었다.한편 슈가가 속한 방탄소년단은 지난 18일(현지시간) 프랑스 파리 스타드 드 프랑스에서 열린 두 번째 공연을 끝으로 유럽 5개 도시를 순회한 'ARIRANG'(아리랑) 월드투어 유럽 일정을 마쳤다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr