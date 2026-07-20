'왕자와 거지'가 오는 27일 첫 방송된다. / 사진제공=ENA, TEO

'왕자와 거지'에서 아이돌이 왕자가 되기 위한 경쟁을 펼친다. / 사진제공=ENA, TEO

이특이 '왕자와 거지'에서 맏형다운 전략가 면모를 보여준다.오는 27일 첫 방송되는 ENA 예능 '왕자와 거지'는 이집트를 배경으로 6인의 아이들이 왕자 자리를 두고 경쟁하는 여행 버라이어티다. 슈퍼주니어 이특, 신동, 던, 위아이 김요한, NCT 쟈니, 지성이 출연한다.공개된 1회 예고 영상에서는 이집트 카이로의 피라미드와 스핑크스를 마주한 멤버들의 모습이 담겼다. 특히 21년 차 예능인인 이특도 현지 풍경에 감탄하며 "위압감이라고 해야 할까요? 저는 솔직히 소름이 돋았어요"라고 말했다.이후 여섯 멤버에게 첫 번째 미션 '첫 번째 왕자가 되어라'가 주어진다. 왕자의 자리를 차지하기 위한 경쟁이 시작되면서 멤버들은 서로를 견제하며 심리전을 펼친다.이특은 첫 미션부터 적극적인 전략을 세운다. 그는 "데미지를 한 번에 크게 주자"며 승리를 위한 계획을 제안했고, 이를 들은 김요한은 "악하잖아요"라고 반응하며 팽팽한 분위기를 만든다.예고 영상에는 '수단과 방법을 가리지 마라', '사력을 다한 자가 왕자가 될 것이니'라는 문구와 함께 멤버들의 치열한 경쟁이 이어진다. 특히 이특의 전략과 멤버들의 견제가 맞물리며 첫 회부터 예측하기 어려운 전개를 예고한다.영상 후반부에는 "우리 큰일 났다", "이건 무조건 이겨야 해", "왕자(숙소)에서 자고 싶어"라는 멤버들의 목소리가 담겼다. 첫 번째 왕자의 자리를 차지할 주인공이 누가 될지 관심이 쏠린다.'왕자와 거지'는 오는 27일 월요일 밤 11시 15분에 첫 방송된다. 글로벌 OTT 디즈니+에서도 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr