양상국이 최홍만에게 돌직구를 날렸다. / 사진제공='코미디TV'

양상국이 '안녕하세요 거인인데요'에 2대 수발러로 등장했다. / 사진제공='코미디TV'

양상국이 '안녕하세요, 거인인데요'에서 최홍만에게 돌직구를 날렸다.지난 19일 방송된 코미디TV 예능 '안녕하세요, 거인인데요'에서는 1대 수발러 허경환에 이어 양상국이 새 수발러로 등장했다. 최홍만과 양상국은 창원, 부산 일대를 돌아다니며 먹방을 펼쳤다.두 사람은 첫 만남부터 티격태격했다. 최홍만이 "멀리 왔는데 맛없으면 안 된다"며 양상국의 어깨를 누르자, 양상국은 "키 185cm인 저도 누가 어깨를 이렇게 누르는 건 처음"이라며 놀랐다. 이어 "빈자리가 느껴지지 않게 잘 모시겠다"고 각오를 밝혔다.제작진이 식사 중 서로에 대한 이야기를 묻자 양상국은 최홍만을 향해 "여자가 많다 카더라"고 말해 웃음을 안겼다. 최홍만이 "상국이는 원래 착한데 방송에서만 세다"고 하자 양상국은 "그럼 방송에서는 세게 하겠다"고 받아쳤다. 이에 최홍만이 "제대로 해보라"고 응수하자 양상국은 "제대로 하면 제가 죽을 것 같다"고 답하며 분위기를 풀었다.이후 두 사람은 청사포로 이동했다. 양상국은 자신이 좋아하는 꼬막을 맛볼 수 있는 식당으로 최홍만을 데려갔다. 직접 만든 꼬막 비빔밥을 건넸지만, 최홍만은 낯가림이 있다며 망설였다. 결국 양상국의 권유에 깻잎에 싸서 음식을 받아먹었고, 두 사람은 자연스러운 분위기를 이어갔다. 최홍만이 "너 수발 잘한다"고 칭찬하자 양상국은 "형님 발인까지 모시겠다"고 답해 웃음을 자아냈다.최홍만이 부산에서 바다를 보지 못했다고 하자 양상국은 오션뷰 오리고기 뷔페를 준비했다. 양상국은 식사가 이어지는 동안 음식을 챙기고 직접 고기를 굽는 등 수발러 역할을 이어갔다. 최홍만이 "내가 방송 선배니까 잘 모시라"고 하자 양상국은 "얼마나 더 모셔야 하냐"고 받아쳤다.'안녕하세요, 거인인데요'는 매주 일요일 밤 11시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr