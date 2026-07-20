곽선영이 프레인TPC와 전속계약을 맺었다. / 사진=텐아시아DB

배우 곽선영이 프레인TPC와 전속계약을 체결했다.20일 프레인TPC 측은 "진정성 있는 연기력으로 깊은 인상을 남겨온 배우 곽선영과 전속계약을 체결했다"라며 "다양한 장르와 작품에서 한층 더 폭넓은 활동을 이어갈 수 있도록 지원을 아끼지 않을 예정"이라고 밝혔다. 이어 "앞으로도 곽선영이 보여줄 다채로운 행보에 많은 관심과 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 덧붙였다.곽선영은 2006년 '달고나'를 시작으로 '위대한 캣츠비', '노트르담 드 파리', '김종욱 찾기', '빨래', '사의 찬미' 등 다수의 뮤지컬에 출연하며 무대 경험을 쌓았다. 이후 드라마 '친애하는 판사님께', '남자친구', 'VIP', '구경이', '연예인 매니저로 살아남기', '크래시' 등에 출연하며 꾸준한 활동을 이어왔다.특히 곽선영은 '슬기로운 의사생활'에서는 익순 역으로 시청자들의 사랑을 받았고, '무빙'과 '허수아비'에서는 각기 다른 캐릭터를 안정적으로 소화하며 존재감을 남겼다. 최근에는 영화 '침범'과 '로비'에 출연하며 스크린까지 활동 영역을 넓혔다.한편 프레인TPC 소속 아티스트로는 배우 김무열, 김범수, 류승룡, 박용우, 박진주, 배윤경, 백현진, 오정세 등이 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr