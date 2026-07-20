장서희가 '욕망의 덫'을 통해 12년 만에 KBS에 복귀한다. / 사진제공=KBS '욕망의 덫'

'욕망의 덫'이 오는 8월 10일 첫 방송된다. / 사진제공=KBS '욕망의 덫'

배우 장서희가 '욕망의 덫'을 통해 12년 만에 KBS에 복귀한다.오는 8월 10일 첫 방송되는 KBS 2TV 새 일일드라마 '욕망의 덫'은 살인 누명을 쓴 여성이 자신의 삶을 되찾기 위해 맞서는 이야기를 그린다. 배우 장서희에게는 '뻐꾸기 둥지' 이후 12년 만의 KBS 복귀작이다.20일 공개된 스틸에는 극을 이끄는 장서희와 전혜원의 첫 대면이 담겼다. 장서희는 자신의 욕망을 위해서라면 수단을 가리지 않는 주미란 역을, 전혜원은 살인 누명을 쓰며 삶이 뒤바뀌는 고은설 역을 맡았다.사진 속 주미란은 따뜻한 미소를 짓고 있지만 속내를 알 수 없는 표정을 하고 있다. 반면 고은설은 아무 의심 없이 주미란을 바라보며 미소를 짓고 있다. 두 사람의 첫 만남은 이후 이어질 사건의 출발점이 된다.또 다른 스틸에서는 완전히 달라진 두 사람의 관계가 나타난다. 주미란은 선글라스를 쓴 채 고은설을 내려다보고 있고 살인 누명을 쓴 고은설은 진실을 밝히기 위해 맞선다. 두 사람은 극 중 대립하며 이야기를 이끌 예정이다.'욕망의 덫'은 '붉은 진주' 후속으로 오는 8월 10일 오후 7시 50분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr