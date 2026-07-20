'탐정들의 영업비밀'에서 예비 신랑의 비밀이 공개된다. / 사진제공=채널A '탐정들의 영업비밀'

'탐정들의 영업비밀'이 매주 월요일 방송된다. / 사진제공=채널A '탐정들의 영업비밀'

'탐정들의 영업비밀'에서 결혼을 앞둔 예비 신랑을 둘러싼 진실이 밝혀진다.20일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'의 '사건 수첩'에서는 "사내 단체 대화방에 올라온 밀회 사진 속 남성이 예비 신랑인 것 같다"는 한 여성의 사연이 소개된다.구청에서 근무하는 공무원인 의뢰인은 결혼을 한 달 앞둔 예비 신부다. 어느 날 직원 단체 대화방에 계단에서 포옹하고 있는 남녀의 사진이 올라왔고, 의뢰인은 사진 속 남성이 자신의 예비 신랑이라고 의심한다.두 사람은 같은 부서에서 근무하며 연인으로 발전했다. 부모 없이 할머니 손에서 자란 예비 신랑은 "연애도, 모임도 사치"라며 사람들과 거리를 두고 지냈다. 의뢰인은 그런 그의 마음을 열기 위해 먼저 다가갔고, 두 사람은 교제를 시작했다. 이후 아이를 갖게 되면서 결혼을 준비하고 있었다.그러나 단체 대화방에 올라온 사진 한 장으로 상황은 달라진다. 의뢰인은 "예비 신랑은 자기 사정 때문에라도 절대 바람을 피울 사람이 아니다"라고 믿었지만, 탐정단의 조사 과정에서 새로운 정황이 나타난다.같은 부서에서 근무하는 15살 연상의 직장 상사가 늦은 밤 예비 신랑을 찾아와 대화를 나누는 모습이 포착된 것. 의뢰인이 두 사람의 관계를 묻자 예비 신랑은 "연인 사이는 아니었다. 엄마처럼, 누나처럼 의지했던 사람"이라고 선을 긋는다. 이어 "결혼을 준비하면서 거리를 두려고 하자 승진을 못 하게 만들겠다고 협박했다"며 상사의 일방적인 행동이었다고 주장한다.이후 공개된 진실에 출연진은 말을 잇지 못한다. 유인나는 "상상도 못 했다"고 말하고 데프콘과 김풍도 놀라움을 감추지 못한다.'탐정들의 영업비밀'은 매주 월요일 밤 10시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr