‘솔로지옥3’ 윤하정, 10월 결혼인데 럽스타 폭발…웨딩화보 공개

넷플릭스 예능 '솔로지옥3' 출신 윤하정이 결혼을 앞두고 로맨틱한 웨딩화보를 공개했다.윤하정은 최근 자신의 SNS에 "평생 간직하고 싶은 하루"라는 글과 함께 여러 장의 웨딩 촬영 사진을 게재했다. 윤하정은 앞서 10월 결혼 소식을 직접 알렸으며, 3년 넘게 교제한 연인과 백년가약을 맺을 예정이다.공개된 사진 속 윤하정은 순백의 오프숄더 웨딩드레스를 입고 예비 신랑의 품에 안긴 채 입맞춤 직전의 순간을 연출했다. 햇살이 비치는 야외 정원을 배경으로 서로를 바라보는 두 사람의 모습은 한 편의 영화 같은 분위기를 자아냈다.한편 윤하정은 1998년생으로 '솔로지옥3'에 출연해 이름을 알렸다.그는 얼마 전 "오늘 오랜 시간 함께해 온 소중한 사람과 다가오는 10월 평생을 약속하게 됐다는 소식을 전하려 한다"고 적었다.그러면서 "앞으로의 새로운 시작도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 많은 축복 부탁드리겠다"고 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr