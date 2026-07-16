박지훈/ 사진=텐아시아 DB

가수 겸 배우 박지훈이 앙코르 콘서트를 개최한다.박지훈은 오는 9월 12일과 13일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 '2026 박지훈 아시아 팬콘 [RE:FLECT(리플렉트)] 앙코르 인 서울'을 연다.이번 공연은 지난 5월 열린 팬콘 'RE:FLECT'의 앙코르 공연이다. 당시 공연을 관람하지 못한 메이(팬덤명)들과 추가 관객 수요를 반영해 준비했다.박지훈은 기존 세트리스트를 비롯해 새로운 무대와 코너를 선보일 예정이다. 공연 개최 시기에 맞춰 신규 응원봉도 공개할 계획이다.박지훈은 도쿄와 서울 공연을 시작으로 쿠알라룸푸르, 호치민, 하노이, 홍콩, 타이베이, 방콕, 싱가포르 등에서 아시아 팬콘 투어를 진행했다. 이어 다음 달 8일 마카오, 같은 달 29일 자카르타에서 공연을 열고 글로벌 팬들과 호흡한다.박지훈은 2006년 아역 배우로 연예계에 발걸음을 내디뎠다. 2017년에는 엠넷 서바이벌 보이그룹 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'를 통해 워너원으로 데뷔했다. 가수와 배우 활동을 병행하던 그는 지난 2월 개봉한 '왕과 사는 남자'에 단종 이홍위 역으로 출연했다. '왕과 사는 남자'는 1000만 관객을 돌파하며 흥행에 성공했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr