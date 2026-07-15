송가인이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

송가인이 직원들을 위해 깜짝 선물을 준비했다./사진 출처 =송가인 공식 SNS

가수 송가인이 신보 제작에 힘쓴 소속사 스태프들을 위한 깜짝이벤트를 준비했다.지난 14일 송가인의 공식 SNS에는 새 앨범 제작을 위해 고생한 소속사 직원들을 깜짝 방문해 감사의 마음을 전하는 영상이 올라왔다.공개된 영상 속 송가인은 직원들 앞에서 즉석 라이브로 신곡 ‘꽃이 아니면 어떤가(질경이)’를 선보였다. 특유의 시원한 가창력으로 현장을 순식간에 작은 공연장으로 만들었고, 직원들은 박수와 환호로 화답했다.이어 직원들에게 용돈을 건네며 감사의 마음을 전한 송가인의 진심은 현장을 더욱 훈훈하게 물들였다. 예상치 못한 선물에 직원들은 신곡 후렴구를 함께 열창하며 화답했다.앞서 지난 2일 발매된 송가인의 신곡 ‘꽃이 아니면 어떤가(질경이)’는 브라질리언 페스티벌 하우스 사운드와 삼바 하우스 리듬을 트로트 감성에 녹여낸 댄스 트로트 장르다. 척박한 땅에서도 다시 피어나는 질경이처럼 힘든 삶을 살아가는 이들에게 “사는 건 다 거기서 거기”, “하루하루가 인생이야”라는 따뜻한 위로와 응원을 전한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr