배우 겸 인플루언서 차정원이 이수지와 미소를 짓고 있다. / 사진=차정원 SNS

개그우먼 이수지가 배우 하정우의 애인과 만났다.배우 겸 인플루언서 차정원은 지난 13일 자신의 인스타그램에 "오늘 밤 10:10 SBS '아니 근데 진짜' 본방사수…♥"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 차정원이 이수지와 만나 미소를 짓고 있는 모습을 첫 화면으로 설정했다. 특히 성대결절 소식이 전해진 이수지는 밝은 표정을 보여 보는 이들의 안타까움을 자아냈다.14일 이수지의 소속사 씨피엔터테인먼트는 "이수지가 최근 성대결절 진단을 받아 의료진의 소견에 따른 진료를 받을 예정"이라고 밝혔다.한편 이수지는 2008년 SBS 공채 개그맨으로 데뷔했다. 이후 2012년 KBS 공채 27기 개그맨으로 재데뷔해 '개그콘서트', 'SNL 코리아', '직장인들', '자매다방' 등 다양한 프로그램에서 활약했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr