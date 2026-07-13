나현영이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

코미디언 겸 배우 나현영이 새 캐릭터 ‘픽업아티스트’를 탄생시켰다.나현영은 지난 12일 방송된 KBS 2TV ‘개그콘서트’ 내 ‘심곡 파출소’에서 사기꾼 캐릭터 ‘픽업아티스트’로 등장했다. ‘챗플릭스’ 코너에서 입증한 순발력과 재치 있는 활약은 ‘픽업아티스트’ 캐릭터에서도 빛을 발했다.이번 ‘픽업아티스트’는 나현영의 고민과 노력이 더해진 캐릭터라는 점에서 의미를 더한다. 나현영은 첫 방송 직후 영상을 꼼꼼히 모니터링하며 자신만의 ‘오답노트’를 만들어 캐릭터의 방향성을 다시 세웠다.이 과정에서 의상부터 캐릭터 설정, 플러팅 멘트까지 전면적인 업그레이드가 이뤄졌다. 캐릭터와 잘 어울리는 스타일링으로 시각적인 임팩트를 높였다. 여기에 아이디어 회의를 통해 탄생한 시그니처 유행어 '반~쯤 넘어와따잉'에 제스처까지 장착했다.한편, 최근 코미디언 김대성과 나현영의 열애설이 제기된 가운데, 현재는 결별한 상태인 것으로 확인됐다. 나현영의 소속사 씨엘엔컴퍼니는 텐아시아에 "현재는 헤어진 상태이며 서로 편하게 지내는 선후배 사이"라고 공식 입장을 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr