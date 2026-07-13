'놀러코스터'가 역대 최저 시청률을 경신했다.
지난 12일 방송된 MBC ‘놀러코스터’에서는 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 독일 최대·최고 규모의 중세 기사 축제를 즐겼다. 시청률은 1.2%를 기록 4회 만에 역대 최저치를 찍었다. 동시간대 방송된 SBS '미운 우리 새끼'는 10.4%를 기록했다. '놀러코스터'는 2.1%로 시작해 2회 1.8%, 3회 1.7%를 기록하는 등 매회 하락세를 그리고 있다.
가장 먼저 동화 ‘피노키오’의 배경이 된 로텐부르크에 도착한 멤버들은 도시 전체가 중세 시대에 멈춰 있는 듯한 풍경에 감탄을 쏟아냈다. 365일 크리스마스 정취를 품은 크리스마스 마켓부터 아기자기한 골목까지, 발길 닿는 곳마다 동심을 자극하는 풍경이 이어졌다. 게임 속 요새를 그대로 옮겨놓은 듯한 600년 역사의 고성(古城) 숙소는 색다른 볼거리를 선사했다. 숙소에 입성한 멤버들은 테마파크 급 스케일의 압도적인 비주얼에 “완벽한 곳”이라며 감탄했다.
드라마 ‘왕좌의 게임’을 연상케 하는 거대한 스케일의 중세 기사 축제도 눈길을 끌었다. 현장에는 중세 복장을 한 참가자들로 가득했다. 네 사람은 각자의 개성이 담긴 중세 캐릭터로 변신했다. ‘로빈 후드’가 된 고경표부터, ‘호빗 형제’로 등극한 최강록과 빠니보틀까지, 극과 극 비주얼 케미가 눈길을 끌었다.
실제 기사 작위 소지자인 빠니보틀은 거구의 전사에게 겁 없이 도전장을 내밀었지만, 최강록의 엉뚱한 활 어시스트 허무한 패배를 맛봤다. 방송 말미에는 하루에 무려 두 곳의 놀이공원을 섭렵하는 ‘놀이공원 하루 두 탕’ 대장정이 예고됐다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
지난 12일 방송된 MBC ‘놀러코스터’에서는 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 독일 최대·최고 규모의 중세 기사 축제를 즐겼다. 시청률은 1.2%를 기록 4회 만에 역대 최저치를 찍었다. 동시간대 방송된 SBS '미운 우리 새끼'는 10.4%를 기록했다. '놀러코스터'는 2.1%로 시작해 2회 1.8%, 3회 1.7%를 기록하는 등 매회 하락세를 그리고 있다.
가장 먼저 동화 ‘피노키오’의 배경이 된 로텐부르크에 도착한 멤버들은 도시 전체가 중세 시대에 멈춰 있는 듯한 풍경에 감탄을 쏟아냈다. 365일 크리스마스 정취를 품은 크리스마스 마켓부터 아기자기한 골목까지, 발길 닿는 곳마다 동심을 자극하는 풍경이 이어졌다. 게임 속 요새를 그대로 옮겨놓은 듯한 600년 역사의 고성(古城) 숙소는 색다른 볼거리를 선사했다. 숙소에 입성한 멤버들은 테마파크 급 스케일의 압도적인 비주얼에 “완벽한 곳”이라며 감탄했다.
드라마 ‘왕좌의 게임’을 연상케 하는 거대한 스케일의 중세 기사 축제도 눈길을 끌었다. 현장에는 중세 복장을 한 참가자들로 가득했다. 네 사람은 각자의 개성이 담긴 중세 캐릭터로 변신했다. ‘로빈 후드’가 된 고경표부터, ‘호빗 형제’로 등극한 최강록과 빠니보틀까지, 극과 극 비주얼 케미가 눈길을 끌었다.
실제 기사 작위 소지자인 빠니보틀은 거구의 전사에게 겁 없이 도전장을 내밀었지만, 최강록의 엉뚱한 활 어시스트 허무한 패배를 맛봤다. 방송 말미에는 하루에 무려 두 곳의 놀이공원을 섭렵하는 ‘놀이공원 하루 두 탕’ 대장정이 예고됐다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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