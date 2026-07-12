사진 = tvN '내일도 출근!' 캡처

사진 = tvN '내일도 출근!' 캡처

tvN '내일도 출근!'에서 연인이 된 서인국과 박지현이 달콤하면서도 아슬아슬한 사내 비밀 연애를 시작한다.tvN 월화드라마 '내일도 출근!'(연출 조은솔/극본 김경민) 측은 이번 주 7~8회 방송을 앞두고 진짜 연인이 된 강시우(서인국 분)와 차지윤(박지현 분)의 사내 비밀 연애 스틸을 공개해 흥미진진한 전개를 예고한다.지난 방송에서는 강시우와 차지윤이 오랜 엇갈림 끝에 서로를 향한 진심을 확인하며 마침내 연인이 됐다. "제 모든 호의는 차선임에 대한 이성적인 관심이었습니다"라는 강시우의 고백과 "그럼 키스해도 돼요?"라는 차지윤의 용기가 설렘 가득한 키스 엔딩으로 이어지며 쌍방 로맨스를 완성했다. 이에 회사에서는 상사와 부하 직원, 회사 밖에서는 연인으로 살아가게 된 두 사람의 비밀 사내 연애가 어떻게 펼쳐질지 기대감이 높아지고 있다.이와 함께 공개된 스틸에는 함께 출근하는 강시우와 차지윤의 모습이 담겨 있다. 특히 한층 화사해진 차지윤의 모습과 손에 든 꽃다발은 두 사람의 달라진 관계를 짐작하게 한다. 무엇보다 남들의 눈을 피해 조심스럽게 주고받는 미소에서는 이제 막 사랑을 시작한 연인의 설렘과 비밀 연애의 아슬아슬한 긴장감이 고스란히 전해져 이번 주 전개에 대한 기대를 높인다.이어진 스틸에는 퇴근 후 아무도 없는 골목에서 서로를 꼭 끌어안은 강시우와 차지윤의 모습이 담겼다. 차지윤은 환한 미소로 강시우의 품에 안기고 강시우 역시 따뜻한 포옹으로 화답하며 서로를 향한 애틋한 마음을 전한다. 회사에서는 애써 감정을 숨기지만 둘만의 공간에서는 마음껏 사랑을 표현하는 두 사람의 반전이 설렘을 더한다. 여기에 영상통화로 서로의 하루를 함께하는 모습까지 공개돼 화면 너머 차지윤을 바라보는 강시우의 다정한 눈빛과 미소에서는 연인을 향한 애정이 고스란히 느껴진다.tvN '내일도 출근!' 제작진은 "상사와 부하 직원, 그리고 연인의 관계를 오가는 강시우와 차지윤의 비밀 연애는 예측할 수 없는 긴장감과 설렘을 선사할 예정"이라며 "두 사람의 변화된 관계를 지켜봐 달라"라고 전했다.한편 tvN 월화드라마 '내일도 출근!'은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤이 까칠한 직장 상사 강시우와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되어 일도 사랑도 다시 '설렘 ON' 오피스 로맨스다. 매주 월요일 화요일 저녁 8시 50분 방송되며, 글로벌 시청자들은 아마존 프라임 비디오를 통해 만나볼 수 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr