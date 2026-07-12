사진=텐아시아DB, 손태영 유튜브

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배우 손태영이 이서진의 평가에 발끈했다.12일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '손태영이 사랑하는 뉴욕의 성수동, 첼시 vlog'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손태영은 같은 학부모로 인연을 맺은 지인과 뉴욕 첼시를 찾아 여유로운 시간을 보냈다. 두 사람은 소품숍과 레스토랑 등을 둘러본 뒤 야외 좌석에 앉아 육아와 학창 시절, 미국 생활에 관한 이야기를 나눴다.지인은 평소 친분이 있는 이서진이 손태영의 근황을 물었다고 밝혔다. 그는 "서진 오빠가 '태영이 뭐 하고 사냐'고 물어서 '요즘 애들만 키우고 맨날 라이드만 한다'고 했다"며 "그랬더니 '걔는 원래 그게 잘 어울린다'고 하더라"고 전했다.손태영은 2006년 드라마 '프리즈'를 통해 이서진과 호흡을 맞춘 인연이 있다. 그는 "서진 오빠와 작품을 같이해서 알게 됐다"며 "실제로 안 본 지 몇 년이 됐는지는 모르겠지만 TV에서 계속 보니까 늘 보던 사람 같다"고 반가움을 드러냈다.이어 이서진의 반응을 전해 들은 손태영은 카메라를 향해 "오빠, 나도 직업 있어. 가정주부"라고 유쾌하게 받아쳤다. 화면에는 '가정주부 겸 유튜버랍니다'라는 자막이 더해져 웃음을 자아냈다.손태영은 남편 권상우와 이서진 사이의 미담도 공개했다. 그는 "남편이 식당에서 서진 오빠를 우연히 봤다. 남편이 먼저 알아보고 인사했는데 서진 오빠가 밥을 사줬다고 하더라"고 말했다.지인은 "서진 오빠는 예전부터 지금까지 정말 똑같다"고 이야기했고, 손태영도 "너무 웃기고 사람이 진짜 츤데레다. 실제 친오빠라면 정말 좋을 것 같다"고 칭찬했다.이후 지인은 손태영에게 "나중에 다시 일해야 하지 않겠냐"고 배우 복귀에 대한 생각을 물었다. 손태영은 "지금은 직업이 없다. 그냥 가정주부"라고 답하며 현재는 자녀 양육과 가족의 일상에 집중하고 있음을 밝혔다.한편 손태영은 2017년 종영한 드라마 '당신은 너무합니다' 이후 약 9년간 작품 활동을 쉬고 있다. 2019년부터 자녀들의 교육을 위해 미국 뉴저지에서 생활 중인 그는 현재 유튜브 채널을 통해 미국 일상과 육아 이야기를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr