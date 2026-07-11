주우재가 비상금 털릴 위기에 놓인다./사진제공=MBC

주우재가 비상금 털릴 위기에 놓인다./사진제공=MBC

주우재가 ‘쩐의 전쟁’에서 가장 큰 판 돈을 쓸 위기에 놓인다.11일 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’는 ‘씩씩이’ 이선민의 고향 경상북도 구미를 찾은 촌놈들의 모습이 담길 ‘쩐의 전쟁 in 구미’ 편으로 꾸며진다.이날 공개된 사진 속 식당도 아닌 이선민의 고향집에서 ‘의리 봉투’가 등장한다. 멤버들은 “있는 만큼만 내자”라면서 마음을 모으고, 주우재는 난감한 표정을 지으며 지갑 열기를 망설인다.이어 주우재는 비상금을 꺼내 보여주고, 모두가 주우재의 비상금 액수를 확인한 뒤 깜짝 놀란다. 역대 최대 판돈을 쓰게 된 주우재는 넋이 나간 표정을 지은 채 “‘쩐의 전쟁’ 판이 이렇게 컸습니까?”라고 외치며 비상금 사수에 나선다.비상금 털릴 위기에 당황한 주우재의 모습은 이날 오후 6시 30분 방송되는 ‘놀면 뭐하니?’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr