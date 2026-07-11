김고은이 눈물을 쏟았다./사진제공=tvN

김고은이 눈물을 쏟았다./사진제공=tvN

tvN 20주년 에디션 '도깨비 10주년 여행'에서 김고은이 눈물을 쏟는다.11일 오후 9시 10분 방송되는 '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행(이하 도깨비 10주년 여행)' 3회에서는 드라마 '도깨비'의 방영 10주년을 기념해 강릉에서 10주년 파티를 여는 도깨비 식구들의 이야기가 이어진다. 공유, 이동욱, 김고은, 유인나는 10주년 파티를 마련하고, '도깨비'를 빛낸 신스틸러 김병철, 이엘, 박경혜가 손님으로 합류하며 본격적인 추억 여행을 시작한다.MC 유인나의 진행 속 레크리에이션 타임과 함께 '도깨비' 추억 소환 퀴즈 대회가 펼쳐진다. 1등을 위한 특별한 상품이 공개되자 공유와 김고은은 열정을 불태운다. 숫자에 강한 이동욱의 반전 면모는 물론, 김병철과 박경혜는 MC 유인나를 사로잡기 위한 필살 작전까지 펼친다.3회 선공개 영상에는 퀴즈 대회 3라운드인 '명장면 명대사 퀴즈'가 일부 공개됐다. 극 중 김신(공유)이 은탁(김고은)에게 청혼하는 명장면이 문제로 등장하자 김고은은 "나 이거 알 거 같아"라며 무릎까지 꿇고 과몰입했다. 아쉽게 정답을 놓친 김고은에 이어 정답 사수에 나선 공유는 "이 고려 남자의 신부가 되어 줄래?"라는 대사를 정확히 맞히며 누구보다 기뻐하는 모습을 보였다.로맨틱 명장면에 숨겨진 뒷이야기도 이어졌다. "저 대사 할 때 너무 그윽하다"라는 유인나의 말에 공유는 "나에겐 쉽지 않은 대사였다. 이런 신이 간질거려서 어렵더라"고 고백했다. 영상 말미에는 10년 만에 은탁(김고은)을 향한 프러포즈 장면을 다시 재연하는 김신(공유)의 모습이 담겼다.함께하지 못한 '도깨비' 식구들의 영상 편지도 공개된다. "앞으로도 20주년, 30주년 오래오래 사랑받는 명작으로 기억에 남았으면 좋겠다"는 10주년 축하 인사에 예상치 못한 얼굴까지 등장, 현장은 눈물바다가 됐다는 후문이다. 김고은은 "우리가 진짜 팀워크가 좋았던 것 같아. 서로가 버틸 수 있게 해줬던 것 같아"라며 눈물을 보여 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr