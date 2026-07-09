그룹 NCT 재현 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 재현이 신곡 '99 Degrees' 뮤직비디오 티저를 공개했다.9일 SMTOWN 유튜브 채널을 통해 공개된 티저에는 무대 위 공연부터 도시를 거니는 모습, 일상을 보내는 장면까지 다양한 순간이 담겼다. 신곡 일부도 함께 공개되며 재현이 이번 작품에서 들려줄 분위기를 미리 엿볼 수 있다.뮤직비디오 본편은 재현이 극장과 작업실 등 과거의 기억이 남아 있는 공간을 다시 찾는 이야기로 구성된다. 완벽함을 좇기보다 불완전한 자신을 받아들이며 앞으로 나아가는 과정을 그릴 예정이다.'99 Degrees'는 재현이 직접 작사와 작곡에 참여한 발라드다. 피아노 선율로 시작해 점차 악기 구성이 더해지고, 마지막에는 보컬만 남는 구성이 특징이다. 제목인 '99도'는 끓기 직전의 온도를 의미하며, 완전하지 않기에 오히려 가장 온전한 사랑에 가까워질 수 있다는 메시지를 담았다.한편 '99 Degrees' 음원과 뮤직비디오는 오는 10일 오후 6시 각종 글로벌 음악 플랫폼과 SMTOWN 유튜브 채널을 통해 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr