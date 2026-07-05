주말드라마에 출연하고 있는 '김부장' 소지섭, '결혼의 완성' 남궁민. / 사진=텐아시아DB

'김부장'이 방송 4회 만에 시청률 20%를 돌파했다. / 사진=SBS '김부장' 캡처

'신입사원 강회장'이 두 자릿수 시청률을 이어가고 있다. / 사진=JTBC '신입사원 강회장' 캡처

'결혼의 완성'이 지난 4일 첫 방송됐다. / 사진=KBS '결혼의 완성' 캡처

소지섭의 '김부장', 이준영의 '신입사원 강회장', 남궁민의 '결혼의 완성'이 주말 안방극장에서 맞대결을 펼치고 있다. '신입사원 강회장'이 두 자릿수 시청률을 유지하며 선전하는 가운데, 새롭게 참전한 '결혼의 완성'까지 가세하면서 주말극 경쟁 구도가 본격화됐다. 시청률에서는 '김부장'이 방송 4회 만에 20%를 돌파하며 압도적인 우위를 점했다.지난 4일 주말극 경쟁을 펼치고 있는 SBS 금토드라마 '김부장', JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장', KBS2 토일드라 '결혼의 완성'이 나란히 시청자들과 만났다.'김부장'은 전국 평균 21.6%(닐슨코리아 기준)간 최고 시청률 25.1%를 기록하며 또 한 번 자체 최고 시청률을 경신했다. 방송 4회 만에 20%의 시청률을 넘어선 것. 방송 단 4회 만에 20%를 돌파한 것은 '열혈사제', '스토브리그', '펜트하우스2'보다도 빠른 추이다. 뿐만 아니라 '펜트 하우스2'(29.2%), '열혈사제'(22%)에 이어 SBS 금토드라마 역대 시청률 3위에 오르는 성과를 거뒀다. 2049 시청률 역시 평균 7.6%, 최고 8.81%를 기록하며 화제성을 입증했다.'김부장' 4회에서는 딸 민지(서수민 분)를 찾기 위해 김부장(소지섭 분)이 성한수(최대훈 분), 박진철(윤경호 분)과 함께 목숨을 건 추적에 나선 모습이 그려졌다. 김부장이 총상에도 불구하고 딸을 구하겠다는 집념 하나로 처절한 질주를 감행해 뭉클함을 자아냈다.클라이맥스에 다다른 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장'은 이날 방송된 11회가 전국 시청률 10.8%을 기록했다. 지난 10회 방송이 11.1%였던 것을 감안하면 소폭 하락한 수치지만, 여전히 두 자릿수 시청률을 이어가고 있다. 이날 분당 최고 시청률은 12.2%, 2049 남녀 타깃 시청률은 전국 4%, 수도권 3.7%을 나타냈다.11회 방송에서는 최성그룹 회장 강용호(손현주 분)의 영혼이 깃든 황준현(이준영 분)이 장녀 강재경(전혜진 분)과 태하그룹 회장 나병모(정재성 분)을 통쾌하게 참교육하는 모습이 그려졌다. 강용호는 불현듯 회장실을 차지한 강재경 앞에 등장해 다음 회를 향한 궁금증을 자극했다.'결혼의 완성'은 이날 첫 방송됐으며, 1회 시청률은 4.4%를 기록했다. '김부장', '신입사원 강회장'에 비하면 다소 낮은 수치다. 1회에서는 잘나가는 신경외과 전문의 강태주(남궁민 분)가 아내 고세윤(이설 분)에게 이혼을 통보했다. 그런데 다음 날 정체불명의 납치범에게 아내가 납치된다. 납치범은 따로 있었지만, 강태주는 아내를 없애 달라고 의뢰한 사람이 돼버리는 난처한 상황에 빠진다.남궁민은 전작인 드라마 '우리 영화'로 2025년 SBS 금토드라마 최저 시청률을 기록해 아쉬움을 남긴 바 있다. 남궁민은 '결혼의 완성' 제작발표회에서 "자신에 차 있다. 좋은 결과를 낼 수 있을 것"이라며 이번 작품에 자신감을 보이기도 했다.MBC는 주말 저녁 시간대에 신작 드라마가 다닌 디즈니+에서 공개됐던 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌1을 특선 시리즈로 선보였다. 시청률 면에서는 1.3%로 저조한 성적을 보였다. '킬러들의 쇼핑몰'은 이동욱, 김혜준 주연의 작품으로, 삼촌 진만(이동욱 분)이 남긴 위험한 유산으로 인해 킬러들의 표적이 된 조카 지안(김혜준 분)의 생존기를 다룬 그린다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr