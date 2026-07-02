기성용과 한혜진 부부가 결혼 13주년을 맞이했다. / 사진=기성용 SNS

기성용이 한혜진에 대한 애정을 보여줬다. / 사진=기성용 SNS

축구선수 기성용이 결혼 13주년을 맞아 아내 한혜진에 대한 애틋한 마음을 표현했다.기성용은 지난 1일 자신의 SNS에 "결혼 13주년"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다. 결혼 생활 동안 한혜진과 찍은 사진들이 담겨있어 눈길을 끈다.기성용은 "영국에서 한국까지 13년 동안 고생 많은 우리 한여사"라고 말했다. 축구 선수인 자신을 따라 영국에서 생활한 한혜진에 대한 고마움과 애틋한 마음이 전해졌다. 그는 "그래도 여보는 그때랑 비슷하다. 나만 늙었다"며 아내에 대한 변함없는 애정을 내비쳤다.기성용은 "우리 오래오래 행복하자"고 덧붙이며 글을 마무리했다. 이에 한혜진은 댓글로 하트를 남기며 화답했다. 결혼 13주년을 맞은 부부의 소식에 팬들도 댓글로 축하를 보냈다.기성용과 한혜진은 2013년에 결혼했다. 슬하에 1녀를 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr