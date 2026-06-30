더보이즈 현재가 출근길을 함께 걷고 싶은 가수 부문 1위에 올랐다./사진제공=텐아시아DB

더보이즈 현재가 출근길을 함께 걷고 싶은 남자 가수 부문 1위에 올랐다.텐아시아는 지난 22일부터 28일까지 '출근길 함께 걷고 싶은 남자 가수는?'을 주제로 투표를 진행했다.1위는 더보이즈 현재가 차지했다. 그는 현재 ENA 예능 '아이돌 파견근무'에 고정 출연 중이다. '아이돌 파견근무'는 휴가자의 빈자리를 대신해 다양한 기업으로 출근하는 리얼 대리 근무 버라이어티다. 무대 위와는 또 다른 직장인 일상을 보여주며 색다른 매력을 전하고 있다. 현재는 슈퍼주니어 은혁, 제국의아이들 동준, SF9 인성과 함께 호흡을 맞추고 있다.2위는 더보이즈 주연이 이름을 올렸다. 그는 최근 첫 국내 개인 팬미팅 개최 소식을 알렸다. 오는 7월 18일 서울 연세대학교 대강당 공연을 시작으로 상하이, 요코하마, 홍콩 등 여러 도시를 돌며 팬들과 만난다. 첫 개인 팬미팅인 만큼 새로운 댄스 커버와 노래 커버 무대를 향한 팬들의 기대도 커지고 있다.현재 텐아시아 탑텐 홈페이지에서는 '에어컨을 함께 쇼핑하러 가고 싶은 여자 가수는?', '에어컨을 함께 쇼핑하러 가고 싶은 남자 가수는?', '에어컨을 함께 쇼핑하러 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '에어컨을 함께 쇼핑하러 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'을 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr