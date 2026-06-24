방송인 붐이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

사진 제공 = TV CHOSUN '미스트롯 포유'

'미스트롯 포유'가 납량 특집을 준비했다.오는 25일 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯 포유' 7회는 납량 특집 '노래가 모자라'로 꾸며진다. 한을 품은 사연부터 귀신도 놀랄 가창력까지, 범상치 않은 짝꿍들이 총출동해 한여름 밤을 뜨겁게 달굴 예정이다. 이 가운데, '미스트롯4'에서 아쉽게 탈락했던 참가자들이 다시 무대에 오른다.'미스트롯4' 출연 당시 화제를 모았던 미스코리아 진(眞) 정연우가 다시 무대에 등장한다. IQ 156을 자랑하는 정연우는 "올해 멘사에도 가입했다"라며 반전 근황을 공개해 모두를 놀라게 한다. 여기에 한층 성장한 가창력을 선보이자, 출연진들은 "노래가 늘었다"라며 감탄을 쏟아낸다. 3연승 가왕 팀 윤태화마저 "꼭 노래까지 잘하셔야겠어요?"라며 칭찬한다고.'미스트롯4' 직장부 출신의 6년 차 무속인 최희재가 '내 자리 내놔'라는 닉네임으로 등장한다. 의미심장한 닉네임에는 MC 붐과 안성훈을 향한 뜻밖의 사연이 숨겨져 있었다는데. 급기야 붐과 안성훈이 공식 사과까지 건넸다고 전해진다.한편, 이날 방송에는 오디션 스타, 경력 단절 주부, 꽃미남 무속인 등 심상치 않은 실력자 짝꿍들이 대거 출격한다. 다채로운 볼거리를 예고한 납량 특집 '노래가 모자라'는 오는 25일 밤 10시 TV CHOSUN '미스트롯 포유'에서 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr