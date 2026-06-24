'2026 무명전설 콘서트' 안양 공연이 방송된다. / 사진=MBN

'2026 무명전설 콘서트' 안양 공연이 방송된다. / 사진=MBN

'2026 무명전설 콘서트' 안양 공연이 방송된다. / 사진=MBN '무명전설 콘서트' 안양 공연 실황은 이날 오후 9시 40분 MBN에서 방송된다. '무명전설 콘서트' 안양 공연 실황은 이날 오후 9시 40분 MBN에서 방송된다.

'2026 무명전설 콘서트' 안양 공연이 방송을 통해 공개된다.MBN '무명전설' TOP6가 안양 콘서트의 열기를 안방극장으로 전한다. 성리의 감성 무대부터 팬들의 뜨거운 호응을 이끈 '주문-미로틱' 퍼포먼스, 색다른 매력을 담은 무대까지 다채로운 공연이 시청자들을 만날 예정이다.앞서 '무명전설'은 성리가 초대 우승을 차지하며 막을 내렸다. 최종회는 최고 시청률 10.1%(닐슨코리아 유료방송가구 기준)를 기록했다. 성리, 하루, 장한별, 황윤성, 정연호, 이창민, 이루네가 TOP7에 이름을 올렸으며, 현재 전국투어 콘서트를 통해 팬들과 만나고 있다.이날 콘서트에서는 이창민을 제외한 TOP6의 무대가 공개된다. 2AM 콘서트 일정으로 안양 공연에 불참한 이창민을 제외한 성리, 하루, 장한별, 황윤성, 정연호, 이루네는 '무명전설'에서의 여정을 무대 위에서 이어간다. 성리는 '애가'를 열창한 뒤 "1년 전에는 게스트로 섰던 무대였는데 지금은 메인으로 서게 돼 감개무량하다"고 소감을 전한다.성리, 장한별, 지영일은 동방신기의 '주문-미로틱' 무대를 선보이며 팬들의 호응을 이끈다. 무대 중간 상의 탈의 퍼포먼스까지 더해져 현장 분위기를 뜨겁게 달군다. 하루, 황윤성, 정연호, 이루네는 '부끄부끄' 무대로 귀여운 매력을 뽐낸다. 엉덩이 춤과 다양한 포즈로 분위기를 띄운 가운데, 무대 후 하루는 "이루네 형 때문에 많이 놀랐죠?"라고 농담을 건네 웃음을 자아낸다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr