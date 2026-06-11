배용준이 디즈니 크루즈에서 포착됐다는 후기가 전해졌다. / 사진=텐아시아DB, SNS 갈무리

배용준 가족과 박신혜 가족이 싱가포르 공항에서 포착됐다. / 사진=SNS 갈무리

오랜만의 근황으로 화제가 됐던 배용준이 박신혜 가족과 함께 디즈니 크루즈에서 포착됐다.싱가포르 현지 매체는 지난 10일 배용준과 박신혜·최태준 부부를 싱가포르 디즈니 크루즈에서 포착했다고 보도했다.공개된 사진 속 배용준은 검은색 모자를 쓰고 안경 차림으로 편안한 휴식을 즐기고 있다. 박신혜·최태준 부부도 자녀와 함께 휴가를 즐기는 모습이다. SNS 목격담에 따르면 최태준이 아이 세 명을 데리고 물놀이를 했다. 수건을 둘러쓴 채 자녀를 보는 모습이 눈길을 끈다.이들이 선택한 행선지는 '디즈니 어드벤처(Disney Adventure)'로 지난 3월 첫 출항한 아시아 최초 디즈니 크루즈다. 톱스타들도 여느 가족과 다를 것 없이 여행 중 자녀들을 위한 장소를 선택해 눈길을 끈다.앞서 배용준·박수진 부부와 박신혜 가족이 싱가포르 창이공항에서 포착돼 화제를 모았다. 여행 중으로 알려진 이들의 행선지에도 관심이 쏠렸다.배용준은 2015년 박수진과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 하와이에 거주 중인 것으로 알려졌다.박신혜는 2022년 최태준과 결혼해 슬하에 아들이 있다. 올해 가을 둘째 출산을 앞두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr