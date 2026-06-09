가수 임영웅이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

임영웅 옷방 / 사진 = 산골총각 영웅 선공개 영상

가수 임영웅이 초호화 펜트하우스 내부를 공개했다.9일 SBS '산골총각 영웅' 측은 '산골로 출발하기 하루 전날 밤 임영웅 집 급습'이라는 제목의 선공개 영상을 게재했다. 공개된 영상에서 임영웅은 "이사 오고 옷방을 처음 보여드리는 것 같다. 별 건 없다"며 자택 내부를 소개했다.임영웅은 명품 대신 캐주얼한 데님, 후드티를 비롯한 운동복으로 가득한 옷장을 비추며 "지금 있는 옷들도 몇 개 안 입는 것 같다. 맨날 입는 옷, 편한 옷만 입는다"라며 소박한 매력을 자아냈다. 또한, 그는 5~6년째 운동할 때나 외출할 때, 심지어 잘 때도 입는다는 애착 바지를 공개하며 털털함을 더했다.이후 그는 선반을 한 가득 메운 향수를 보며 "산에 가는데 무슨 향수를 챙기냐"며 치약, 로션, 선크림 등 필수품만 알뜰하게 챙기는 모습을 보였다. 그러나 이내 그는 짐을 챙기던 중 옷방에 난입한 반려견 시월이를 번쩍 안아 캐리어에 넣고 "시월이도 챙겨 가야겠다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.해당 영상을 접한 팬들은 "슈퍼스타 옷방이 왜 이렇게 소박한지", "반전 매력 대박이다"라며 그의 소탈함에 놀라움을 자아냈다.앞서, 임영웅은 2022년 메세나폴리스 펜트하우스를 51억 원 전액 현금으로 매입해 화제를 모은 바 있다.한편 임영웅이 출연하는 '산골총각 영웅'은 자연 속에서 본능대로 즐기는 무계획 무공해 라이프를 담아낼 예정이다. 해당 프로그램은 오는 23일 오후 9시 SBS에서 첫 방송된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr