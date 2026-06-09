조유식 / 사진 = 조유식 유튜브 채널

티빙 예능 '환승연애4' 출연자 조유식이 전 연인 곽민경과 같은 프로그램 출연자 신승용의 공개 열애에 대한 입장을 밝혔다.8일 유튜브 채널 '조유식'에는 '제가 그 조유식입니다. 악플 읽어볼게요'라는 제목의 영상을 게재됐다. 공개된 영상에서 조유식은 홀로 캠핑장을 찾아 자신과 관련된 악플을 읽어보는 콘텐츠를 진행했다. 이날 조유식은 "사람들이 댓글도 안 보고 방송도 안 본다고 하니까 (악플에) 정면 돌파하자는 마음이 들었다"고 말문을 열었다.특히, 조유식이 전 연인이자 함께 '환승연애4'에 출연했던 곽민경을 언급한 장면이 눈길을 끌었다. 그는 "방송을 다 본 입장에서 배려를 너무 못 해줬던 장면, 순간이 너무 많다고 생각했다. 그러면 안 됐는데 싶은 장면도 많았다"고 회상하며 "절대 마음이 식어서 헤어진 건 아니다. 한 번도 마음이 식었던 적이 없고 진짜 사랑했고 모든 책임을 그녀한테 미뤘던 적 없다"고 설명했다.조유식은 곽민경과 신승용의 공개 열애에 대해 "그분(민경)이랑 방송 이후에도 소통을 하긴 했는데 저한테 말해준 건 아니고 저 스스로 되게 오래 전부터 눈치 채고 있었다"고 털어놨다. 이어 "눈치채고 있었는데 그 이슈에 대해 사실 저도 할 말이 너무 많다. 그렇지만 이제는 그녀가 행복했으면 좋겠고 그녀가 행복한 일이면 응원하는 입장"이라고 밝혔다.끝으로 그는 "이제는 더 이상 있지도 않은 이슈를 만들어 누구든 힘들어하지 않았으면 좋겠다는 마음이다. 저는 다 행복했으면 좋겠다"라며 "이번 영상은 제가 반성하고자 악플도 한 번 읽어보고 싶어서 찍은 거고 반성 계속 하고 있다"고 덧붙였다.한편, 조유식의 법률대리인 측은 같은날 악플에 대한 법적 대응을 준비 중이라고 밝혔다. 법률대리인은 "현재 아티스트를 향한 악의적인 비방 및 인신공격, 허위사실 유포를 통한 명예훼손성 게시물 내지 댓글 등이 지속적으로 확인되고 있다"며 "당사는 본 사안을 심각하게 바라보고 있으며 추후 수사기관 등을 통해 확인된 불법행위에 대해서는 선처 없이 엄벌을 요구할 것"이라는 입장을 전했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr